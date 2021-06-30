Глава МИД Польши подготовил публикацию в ответ на статью Путина к 80-летию начала войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подготовил собственную публикацию в ответ на статью президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая была приуроченна к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В своей статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД Польши пишет, что российский лидер рассказал собственную историю Второй мировой войны.

«Советский Союз предстает исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх, которая отражает удар атакующего и потом становится якобы спасителем Европы», - утверждает польский министр, который добавил, что Путин не «историк-любитель», а президент, чья идентичность строится на «прославлении имперских традиций».

Напомним, в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» российский лидер указал на то, что сегодня мир динамично развивается, и в этой ситуации «мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», отметив, что историческое примирение российского народа и немцев сыграло колоссальную роль для становления единой Европы. В прошлом году президент России написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой предложил всесторонне оценить и сохранить правду о войне.