Роскомнадзор внес интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещенной информации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Интервью российской журналистки Ксении Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем внесли в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков. Доступ к видеозаписи интервью, размещенной на YouTube, уже ограничили. Об этом в среду, 30 июня, сообщил Роскомнадзор.

Сообщается, что ведомство ограничило доступ к данному интервью по требованию российского министерства внутренних дел.

- В Роскомнадзор поступило требование МВД России ограничить доступ к видео из-за содержащейся в нем пропаганды наркотиков. Ссылку на этот материал внесли в Единый реестр запрещенной информации. После этого администрация видеохостинга YouTube ограничила к нему доступ на территории РФ, - говорится в сообщении.

Специалисты Роскомнадзора напомнили, что нарушение порядка удаления запрещенной информации, содержащей в себе пропаганду наркотиков, влечет ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тысяч для граждан и от трех до восьми миллионов рублей для юридических лиц.