Американская НПО Bard College *внесена в список нежелательных организаций в России Фото: Facebook

Американская неправительственная организация Bard College* внесена Министерством юстиции РФ в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Распоряжение о внесении НПО в список было подписано в среду, 30 июня, сообщается на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, 21 июня 2012 Bard College* была признана Генеральной прокуратурой РФ нежелательной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность НПО представляет угрозу безопасности России.

В мае 2021 года Россия признала нежелательной деятельность трех германских организаций.

Напомним, Госдума ужесточила наказание за участие в нежелательных НПО. Теперь оно будет караться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Кроме того, предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ