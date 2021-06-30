В Чехии захотели «выбить стул» из-под «Северного потока – 2»

В Чехии дали совет, как «выбить стул» из-под «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад может «выбить стул» из-под под проекта газопровода «Северный поток – 2», если найдет вариант, при котором Украина не пострадает политическим и экономически, считает чешский журналист Адам Черны.

В своей статье для издания iRozhlas Черны написал, что прекращать строительство газопровода ни в коем случае нельзя, поскольку это может повлечь многомиллиардные иски от участников проекта. Вместо этого он предлагает установить строгие условия использования трубопровода и связать проект «с политическим контекстом», гарантировав, что Россия не будет пользоваться «Северным потоком – 2» как инструментом давления на Украину.

Кроме того, пишет журналист, Германия могла бы увязать проект с планами по энергетической независимости Украины, например, в области возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее в Газпроме заявили, что строительство «Северного потока –2» реализовано более чем на 93%.

Ранее германские власти отмечали, что заинтересованы в окончании строительства проекта. Кроме того, министр энергетики России Николай Шульгинов рассказывал журналистам, что страны Европы в основном заинтересованы в реализации проекта.

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщал о переговорах Берлина и Вашингтона по строительству «Северного поток – 2» – их первые результаты могут быть достигнуты к августу 2021 года.