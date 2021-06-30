Вассерман оценил вероятность повторения атомной катастрофы в Японии после запуска реактора на АЭС «Михама» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман оценил, опасения мировой общественности из-за запуска в Японии одного из старейших в мире реакторов на третьем энергоблоке АЭС «Михама».

Математик объяснил, какова вероятность повторения трагедии, как на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

-Все зависит от того, кто делал этот энергоблок. Если его проектировали сами японцы, то, скорее всего, все пройдет благополучно. Если же к его проектированию причастны американцы, как было с атомной станцией «Фукусима-1», в этом случае могут быть очень серьезные проблемы, - отметил эксперт в беседе с ФАН.

Он уверен, что именно просчет американских специалистов привел к трагедии в 2011 году.

- На «Фукусиме» проблема была связана с тем американцы не разобрались в местных географических условиях. Блок аварийных электрогенераторов был размещен в таком месте, где их захлестнула волна. В итоге, когда потребовалось, система аварийного охлаждения не запустилась, - заключил Вассерман.