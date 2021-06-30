Лавров: США хотят все темы саммита в Женеве проводить через продвижение своих интересов

США хотят все темы саммита в Женеве проводить через продвижение своих интересов, заявил Лавров Фото: REUTERS

Россия замечает, что США стремятся все темы саммита в Женеве обсуждать через продвижение своих интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы ведь не встаем в позу обиженных, но отмечаем тенденцию, что американцы все темы, которые обсуждали в Женеве, хотят проводить через продвижение своих интересов, а не баланс интересов России и США», – сказал дипломат на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чувашоглу.

По словам Лаврова, среди прочего, Москва предложила Вашингтону «уравнять безопасность», учитывая все имеющиеся вооружения. Как отметил министр, после предложенных Россией тем переговоров США потребовали арестовать хакеров, которые якобы совершили кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

«Наш подход всеобъемлющий – давайте обнулять эту нездоровую ситуацию. Мы готовы к поиску баланса, и надеюсь, что американцы до этого решения дозреют, а таких проблем немало», – добавил глава российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров заявил о двойных стандартах США после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, заявления американской стороны отличались от тех выводов, к которым пришли российский и американский президенты во время переговоров в Женеве.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, в большей степени волнующего американскую сторону, эпидемиологической ситуации, а также вопроса налаживания взаимоотношений.