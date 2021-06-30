Замена Кравчука в контактной группе по Донбассу из-за его операции на сердце пока не рассматривается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос замены главы киевской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука из-за состояния его здоровья после операции на сердце пока что не обсуждался. Об этом в среду, 30 июня, заявил пресс-секретарь делегации Украины и советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Напомним, вчера, 29 июня, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Леонид Кравчук накануне перенес плановую операцию на сердце.

- Пока что вопрос его замены из-за перенесенной им операции не рассматривается. Мы ожидаем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича, - сказал Алексей Арестович в комментарии агентству УНН.

Леониду Кравчуку, которые был президентом Украины с 1991 по 1994 годы, в январе текущего года исполнилось 87 лет.