Политолог объяснил смысл слов Путина о «внешнем управлении» на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что если и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то сначала надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление». Все вопросы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что факт несамостоятельности украинской власти давно известен. В экономических ведомствах Украины засилье «консультантов» из МВФ и Всемирного банка, за рубежом даже существуют советники по Украине.

- Виктором Ющенко и его администрацией власти США управляли через его жену Екатерину Чумаченко, гражданку США. С Порошенко и Зеленским таких сложных схем уже не требуется. Все идет напрямую, - рассуждает политолог в беседе с ФАН.

Он отметил, что политику Украины, планы приватизации и иные решения, вроде торговли сельхозугодьями, определяются за периметром страны.

- Американские «специалисты» напрямую консультируют сотрудников СБУ и украинской военной разведки, украинских военных. Но если в 1991 году, с самого провозглашения независимости Украины эти процессы скрывались, то с 2014 стали открытыми, - заключил эксперт.

Во время общения с россиянами президента не раз спрашивали, почему Москва не может наладить отношения с Киевом. Владимир Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, который разбросало по планете в силу разных обстоятельств.

Эта ситуация во многом схожа с евреями, заметил глава государства. Вот только они, в отличие от правительства Украины, понимают, как важно держать связь и ценить добрые взаимоотношения, сообщает Пятый канал.