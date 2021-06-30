Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Ходорковского»* Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность четырех иностранных неправительственных организаций, в числе которых «Фонд Ходорковского»*.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания, European Choice («Европейский выбор»), Франция, Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания», – сообщается на сайте ведомства.

В результате проверок было установлено, что деятельность этих НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». О решении Генпрокуратуры будет оповещено Министерство юстиции России для внесения вышеуказанных организаций в перечень нежелательных.

Сайт kp.ru писал о подрывной деятельности организаций Михаила Ходорковского в России.

Напомним, Госдума ужесточила наказание за участие в нежелательных НПО. Теперь оно будет караться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Кроме того, предусмотрено лишение свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ.