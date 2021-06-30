Назарбаев рассказал Путину, что от коронавируса его спасли врачи из России: «Это не забывается» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что от коронавирусной инфекции его спасли врачи из России. Об этом политик сообщил в среду, 30 июня, в начале переговоров с президентом РФ в Москве.

- Искренне хочу поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии коронавируса. Я никогда не забуду то, что, когда я заболел, бригада российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается, - рассказал Нурсултан Назарбаев.

У первого президента Казахстана коронавирус обнаружили 18 июня прошлого года. 2 июля Нурсултан Назарбаев полностью вылечился от заболевания, а в июне текущего года привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня в ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что для вакцинации он также выбрал препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи.