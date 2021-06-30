Axios: TikTok закрыл более 7 миллионов аккаунтов детей

TikTok закрыл более 7 миллионов аккаунтов детей, сообщили СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть TikTok закрыла в США несколько миллионов аккаунтов, поскольку они могли принадлежать детям в возрасте до 13 лет, передает Axios.

Администрация соцсети удалила более 7 миллионов потенциально детских аккаунтов в течение первого квартала этого года. При этом отмечается, что количество закрытых учетных записей было раскрыто впервые.

Согласно правилам TikTok, видео, размещенные лицами в возрасте до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, удаляются администрацией, говорится в сообщении.

С января 2021 года аккаунты пользователей младше 16 лет являются приватными по умолчанию. В TikTok объяснили такое решение заботой о безопасности детей.

Как писал сайт kp.ru, с 9 февраля TikTok заблокировал всех пользователей в Италии. Чтобы продолжить пользоваться популярным приложением, потребуется повторно указать собственный возраст. Аккаунты пользователей до 13 лет решено удалить.