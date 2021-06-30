В АТОР позитивно оценили решение Турции пускать вакцинированных туристов без ПЦР-теста Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова позитивно оценила решение Турции пускать в страну вакцинированных туристов без ПЦР-теста. Это, по мнению эксперта, будет дополнительным аргументом в пользу вакцинации.

В среднем чтобы сдать анализы для поездки туда-обратно придется заплатить порядка 10 тысяч рублей. Эти же деньги человек сэкономит, если предъявит сертификат о вакцинации.

- Так хотя бы с точки зрения экономии люди будут прививаться. Это как толчок для вакцинации, — говорит собеседница Life.ru.

Что касается опасений относительно того, что послабление заберет всех туристов у российских курортов, то эксперт сомневается. По ее мнению, те, кто хотят поехать в Турцию, отправятся в страну в любом случае, независимо от требований для въезда. У российских курортов свои потребители.

В свою очередь директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT решение властей Краснодарского края о новых правилах для отдыхающих. Теперь в регион будут пускать только привитых или переболевших COVID-19 туристов.

- Да, с ограничениями, но зато у россиян не отнимают возможность отдыха, - говорит Осауленко.