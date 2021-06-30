Еще пять автомобилей разыграли среди привитых от коронавируса москвичей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Еще пять автомобилей разыграли среди привитых от коронавирусной инфекции жителей Москвы в эфире телеканала «Москва 24» в среду, 30 июня. В акции смогли принять участие жители столицы России, которые сделали первую прививку от заболевания с 21 по 27 июня.

В общей сложности в розыгрыше приняли участие 343 263 человека. На этот раз обладателями ценных призов стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич и Амина Ермиковна.

Проверить свою удачу и узнать, выиграли ли вы автомобиль, можно также в специальном сервисе на mos.ru. Следующие розыгрыши машин в рамках акции «Вакцина рулит» пройдут 7 и 14 июля текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале июля мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об акции с суперпризом за прохождение процедуры вакцинации: те, кто получил первую прививку от коронавируса могут поучаствовать в розыгрыше машин.

Первые пять автомобилей Renault Logan прошедшие первую фазу вакцинации москвичи получили 23 июня текущего года.