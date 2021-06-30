Суд обязал создателей фильма «Вратарь галактики» вернуть Фонду кино 191 миллион рублей

Фонд кино и ответчик в лице ООО «Студия Бонанза» и режиссера Джаника Файзиева достигли мирового соглашения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Арбитражный суд в российской столице сегодня прекратил производство по делу о взыскании долга с создателей 3D-фильма «Вратарь галактики». Между Фондом кино и ответчиками – «Студией Бонанза» и режиссером картины Джаником Файзиевым - было заключено мирового соглашение. Об этом в среду, 30 июня, сообщается в картотеке суда.

После судебных разбирательств ответчики признали долг перед Фондом кино. Теперь создатели фильма «Вратарь галактики» обязаны вернуть государству более 191 миллиона рублей. В эту сумму в том числе входят неустойки за нарушение срока возврата денег и государственная пошлина.

Суд также рассрочил уплату задолженности на два года: создатели фильма должны перечислять каждые три месяца по 21 миллиону рублей, при этом первый платеж должен быть произведен не позднее 30 сентября текущего года.

Напомним, в апреле российский Фонд кино подал в суд на продюсера и режиссера «Вратаря галактики» Файзиева, требуя взыскать с него и его студии 191 миллиона рублей. Дело в том, что из-за полного провала кинокартины, которая собрала в десять раз меньше своего бюджета, создатели должны вернуть государству субсидию, выданную на еее производство.