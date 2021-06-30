Создатель интернета продал его исходный код за 5,4 миллиона долларов

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли в 1989 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель интернета Тим Бернерс-Ли продал исходный код Всемирной сети в виде невзаимозаменяемого токена NFT на аукционе Sotheby's за 5,43 миллиона долларов. Об этом в среду, 30 июня, сообщается на официальном сайте аукциона.

Аукцион проходил неделю с 23 по 30 июня текущего года. Начинались торги с одной тысячи американских долларов. В общей сложности была сделана 51 ставка, и в итоге цена за лот выросла до 5 434 500 доллара. При этом стоимость лота увеличилась на миллион долларов за последние полтора часа аукциона.

В исходном коде WWW 9555 строчек. Помимо самого кода в невзаимозаменяемого токена лот включал в себя «оригинальные файлы с отметками времени» кода, его анимированную визуализацию, «цифровой плакат» кода и письмо самого Бернерса-Ли о процессе написания данной программы.

Сообщается, что средства, полученные от продажи исходного кода интернета, пойдут на новые инициативы, поддерживаемые Тимом Бернерсом-Ли и его супругой Розмари Лейт.