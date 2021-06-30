МИД Германии: Минск добивается прекращения работы Гёте-Института в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Белоруссии требуют остановить работу немецкого института культурных и академических обменов Гёте-Института. Об этом в среду, 30 июня, говорится в заявлении на официальном сайте министерства иностранных дел Германии.

- Мы сожалеем о решении Белоруссии, которая потребовала прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов DAAD в Белоруссии. Этот шаг может привести к дальнейшей международной изоляции республики. Федеральное правительство ФРГ будет и дальше работать над тем, чтобы поддерживать культурный и общественный обмен между двумя государствами, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гёте-Института и Германская служба академических обменов на протяжении многих лет налаживали культурные и академические связи между Белоруссией, ФРГ и остальной Европой.

Как сообщал сайт kp.ru, 24 июня, Европейский союз принял решение официально ввести новые экономические секторальные санкции в отношении Белоруссии.