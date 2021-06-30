В Москве обнародовали уникальные документы Генштаба Красной армии времен весны 1941 года. Фото: Марк Редькин/ТАСС

В Москве впервые обнародовали уникальные документы Генштаба Красной армии времен весны 1941 года, которые опровергают популярный миф о том, что СССР якобы планировал нападение на Германию. Выставку организовали в среду, 30 июня, на собрании Российского исторического общества.

На выставке по просьбе директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в том числе представили «Схему развертывания стратегических сил СССР» и «Схему соотношения сил».

Научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов отметил, что «Схема соотношения сил» является уникальным документом, который доказывает, что в Генштабе Красной армии за пять недель до начала войны предвидели, что основные удары по Советскому Союзу гитлеровцы нанесут тремя группами армий — «Север», «Центр», «Юг».

Основной смысл «Схемы развертывания стратегических сил СССР» был в противодействии нацистской агрессии. Данный документ предусматривал план ответных действий советских войск.

Обнародованные документы вместе с тем доказывают, что речь о планах нападения СССР на Германию не шла.

- Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок, протянутых в Европу, чтобы ее завоевать, - отметил Сергей Кудряшов.

Ученый добавил также, что планы от мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советский Генштаб предусмотреть не смог.