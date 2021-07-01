Россиян обязали информировать ФНС о переводе средств через иностранные кошельки

В России с 1 июля 2021 года вступает в силу закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводе средств на сумму более 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

На данный момент, согласно действующему законодательству РФ граждане должны каждый год отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тысяч рублей. Исключением является ситуация, когда если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.