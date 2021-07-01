Псаки не смогла прокомментировать заявление Путина по инциденту в Черном море Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась официально прокомментировать заявление российского лидера Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инциденте с британским эсминцем в акватории Черного моря 23 июня.

Накануне президент РФ, отвечая на вопросы граждан на "Прямой линии" заявил, что в недавней провокации с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

- У меня нет никаких данных, чтобы детализировать этот инцидент или подтвердить, - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 23 июня Минобороны России сообщило, что британский эсминец Defender нарушил госграницы РФ в Черном море. Предварительно команда эсминца получила несколько предупреждений, после чего были приняты меры. Пограничный сторожевой корабль России выполнил предупредительную стрельбу, после чего самолет Су-24М Черноморского флота сбросил по курсу движения эсминца четыре бомбы.