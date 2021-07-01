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Здоровье1 июля 2021 5:07

В Великобритании расширили перечень ранних симптомов коронавируса

Комбинация признаков дает более точный результат по диагностике ковида
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Великобритании расширили перечень ранних симптомов коронавируса

В Великобритании расширили перечень ранних симптомов коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые в Великобритании обновили официальные медицинские рекомендации, принятые в стране для выявления коронавируса у граждан.

До этого в государстве был ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики covid-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. Теперь же британские ученые опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков.

Авторы исследования раскрыли, что наиболее распространенные симптомы позволяют выявить лишь 69% симптоматических случаев, а вот комбинация с большим охватом - усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле - уже 96%.