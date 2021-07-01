Последние новости на утро 1 июля 2021: Нуждающиеся беременные и родители-одиночки начнут получать новые пособия

Важные новости утра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние новости на утро 1 июля 2021 года.

В России с 1 июля 2021 года начнутся выплаты пособий нуждающимся беременным и родителям-одиночкам. Теперь можно будет обращаться за новыми "детскими", которые были обещаны в последнем послании Президента Федеральному собранию.

В частности, речь идет о малообеспеченных будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособие будет ежемесячным, в размере 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране это около шести тысяч рублей. Также новые пособия предусмотрены для малообеспеченных одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Претендовать на выплату может единственный родитель, его пол значения не имеет.

По традиции в июле произойдет повышение платы за коммунальные услуги. В среднем по стране рост тарифов не превысит отметки в 4%. В ФАС же считают, что фактический рост может быть даже и ниже - около 3,3%.

Также с 1 числа начисление пенсий и соцвыплат будут производиться только на карту "Мир", вместо карт международных систем Visa и MasterCard.

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