"Тампа-Бэй" впервые в своей истории повела со счетом 2:0 в финале Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй" впервые в своей истории повела со счетом 2:0 в финальной серии Кубка Стэнли Фото: REUTERS

"Тампа-Бэй Лайтнинг" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли победила "Монреаль" со счетом 3:1. Клуб впервые в своей повел со счетом 2-0 в финальной серии.

В победных для команды 2004 и 2020 годах после второго матча был счет 1:1. В сезоне-2014/15 в финальной серии против "Чикаго" счет был также 1:1.

Лучшим игроком матча был признан российский голкипер победителей Андрей Василевский. Он отразил 42 броска. Второй звездой игры признан американец Блейк Коулман. Замкнул первую тройку Энтони Сирелли.

В мае 2021 года в матче против "Флориды Пантерз" "Тампа" забросила пять шайб, установив клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один период в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. За "Тампу" результативной передачей отметился нападающий из России Никита Кучеров. Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" набрал 100-е очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги и, таким образом, догнал Алексея Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф лиги.