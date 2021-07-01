ВОЗ дала рекомендации по профилактике "черной плесени" при коронавирусе

В ВОЗ дали рекомендации по профилактике "черной плесени" при COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович дала рекомендации по профилактике "черной плесени" при коронавирусной инфекции.

Специалист объяснила, что некоторые грибковые инфекции, выявленные у коронавирусных пациентов, могут быть связаны с дрожжами или плесенью.

- Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет, — цитирует Вуйнович РИА Новости.

ВОЗ рекомендует свести к минимуму использование кортикостероидов и антибиотиков при легкой и средней тяжести болезни у пациентов. Также Вуйнович посоветовала дезинфицировать биомедицинское оборудование. В случае выявления грибковых инфекций, нужно лечить их противогрибковыми препаратами, отметила специалист.

Ранее глава индийского министерства здравоохранения Харш Вардхан сообщил, что число заразившихся «черной плесенью» на территории Индии увеличилось до 40 тысяч человек. Местные врачи зарегистрировали более трех тысяч летальных исходов из-за данного заболевания. Он отметил, что у более 31 тысячи заболевших поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга.