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Экономика1 июля 2021 7:47

"Сбер" запустил оплату товаров через Систему быстрых платежей после поручения Путина

Сначала сервис протестируют на пилотной группе клиентов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Банк "Сбер" запустил оплату товаров через Систему быстрых платежей после поручения Путина

Банк "Сбер" запустил оплату товаров через Систему быстрых платежей после поручения Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк "Сбер" с 1 июля подключил оплату товаров через Систему быстрых платежей, которую создал Центробанк. Об этом рассказал представитель организации.

- В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей СберБанка Онлайн, — цитирует представителя РБК.

Сервис подключила и "дочка" "Сбера" — платежный сервис ЮMoney.

Напомним, в начале июня 2021 года президент России Владимир Путин призвал крупнейшие российские банки подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля 2021 года. Глава государства напомнил, что уже 1 сентября все системно значимые банки должны подключиться к системе быстрых платежей. Также Путин предложил до конца года в полном объеме возмещать малому бизнесу комиссию за использование системы, если товар продавался физическим лицам.