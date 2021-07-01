Си Цзиньпин поручил превратить армию Китая в одну из сильнейших в мире

Си Цзиньпин поручил превратить китайскую армию в одну из сильнейших в мире Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) одну из сильнейших вооруженных сил в мире.

- НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны, — сказал он на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая.

Он призвал ускорить модернизацию армии и отметил, что только мощные вооруженные силы способны защитить национальную безопасность.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении основополагающего российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российский лидер подписал этот договор с Цзян Цзэминем в 2001 на 20 лет.