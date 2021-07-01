Украинский полковник сообщил об опасности нового российского оружия

Полковник Украины сообщил о опасности нового российского оружия Фото: Иван ПРОХОРОВ

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил об опасности нового оружия России.

В эфире "Украина 24" он отметил, что не стоит недооценивать такие системы, как как гиперзвуковая ракета "Циркон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

- Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие, — сказал Жданов.

Эксперт добавил, что подобному оружию могут противостоять только страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, вероятно, Великобритания с Японией. По мнению Жданова, Украина может разработать баллистические ракеты "в течение" года, если поступит такой заказ от военных.

Ранее успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома российского министерства обороны. А середине мая 2021 года в России подошли к концу испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую будут использовать на подводных лодках и кораблях.