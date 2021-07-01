Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первенца в России

Назван самый популярный возраст для рождения первенца в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно данным Росстата, большинство россиянок в 2020 году родили первенца в 25 лет — 39,4 тысячи детей.

В 24 года женщины родили 37,4 тысяч детей, в 26 лет — 37,1 тысяч. Самый ранний возраст рождения первенца — 12 лет. За 2020 год было зафиксировано три таких случая. Еще одна россиянка родила в возрасте 59 лет.

Второго же ребенка чаще всего рожали женщины в 31 год, а третьего и четвертого — в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего рожали россиянки в возрасте 35 лет.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин сообщил, что средний возраст россиянок, рожающих первенца, растет, но медленно. Как пишет RT, подобный рост является мировым трендом, который будет продолжаться.

Ранее опрос показал, что жители России не планируют заводить детей из-за нехватки денежных средств, а также дефицита жилплощади. Также среди наиболее частых причин отсутствия планов завести ребенка россияне назвали нехватку свободного времени. 4% женщин признались, что у них нет материнского инстинкта, 3% мужчин признались в отсутствии отцовского.