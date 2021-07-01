Депутат Рады заявила, что Украина потеряла "моральное превосходство"

Украинский депутат заявила, что Незалежная потеряла "моральное превосходство" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Незалежная потеряла "моральное превосходство", из-за чего европейские страны пытаются наладить диалог с Россией.

По ее словам, страны ЕС пытаются наладить диалог с Москвой, включая реализацию "Северного потока — 2", из-за "размытия" позиции Украины.

- Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года, — считает Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что на фоне достройки "Северного потока — 2" Украине необходима "реальная стратегия", и страна не должна соглашаться ни на какие компенсации.

- Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего, об обозримых вопросах безопасности, — сказала парламентарий.

Ранее украинский политолог Тарас Загородний заявил, что некоторые страны Европейского союза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся "удушить" Украину. Он назвал "сказками" слова немецкого посла в Киеве о поддержке Украины в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска газопровода "Северный поток – 2", раскритиковав также отказ Берлина поставлять вооружение Незалежной.