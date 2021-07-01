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В мире1 июля 2021 9:37

Американский суд решил не лишать отца Бритни Спирс статуса опекуна

За ней оставили право подавать новые запросы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Суд решил не лишать отца Бритни Спирс статуса опекуна

Суд решил не лишать отца Бритни Спирс статуса опекуна

Фото: REUTERS

В США суд отклонил запрос певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Об этом пишет издание Variety.

- Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен, — говорится в документах суда.

Согласно постановлению суда, певицы все еще не может эффективно справляться со своими финансами и противостоять неуместному влиянию. Однако суд оставил за ней право подавать новые запросы.

В мае 2021 года Джейми Спирс рассказал в документальном фильме "Битва за Бритни", что его 39-летняя дочь уже много лет страдает когнитивным расстройством (у нее развивается деменция). Поэтому ей необходимо помощь близкого человека, который стал бы контролировать ее расходы и доходы.Из-за психического состояния здоровья дочери Джейми Спирс более 12 лет являлся ее опекуном.