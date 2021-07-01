Новак: акты, облегчающие газификацию домовладений, будут приняты в ближайшее время

Александр Новак сообщил, что акты, облегчающие газификацию домовладений, будут приняты в ближайшее время Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что акты, облегчающие газификацию домовладений, будут приняты в ближайшее время.

- В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям. Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной. Это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты, — сообщил он.

Новак напомнил, что россиянам нужно будет оплачивать только проведение трубы на своем участке. При этом они смогут сделать это по регулируемым государством ценам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования - плиту, котел, бойлер разных марок.

Ранее во время прямой линии с россиянами президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ обязательно обеспечат бесплатную газификацию для населения до домовладений. Глава государства рассказал, что российское правительство обсуждает идею единого договора для газификации последней мили по пониженным ценам.