Лига безопасного интернета призвала Роскомнадзор замедлить TikTok

Роскомнадзор призвали замедлить TikTok из-за плохой модерации контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за контента о суициде, наркотиков и оскорблении чувств верующих. Организация призвала ведомство принять меры. Например, замедлить трафик, как это было с Twitter.

- Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор в связи с распространением на платформе TikTok большого числа запрещенного контента. В организации отмечают, что модерация такого контента в этой соцсети практически отсутствует, — цитирует главу Лиги Екатерину Мизулину ТАСС.

В организации отметили, что сейчас соцсеть крайне популярна среди молодежи, а также выразили обеспокоенность ростом числа случаев детского суицида, вызванного различными публикациями в Сети. Лига призвала Роскомнадзор принять меры вплоть до замедления трафика.

Ранее эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok около 1,7 тысячи видеороликов, пропагандирующих суицид среди подростков. Как отметили эксперты, это максимальный показатель среди крупных медиаплатформ. Отмечается, что исследование проводилось с конца марта по июнь текущего года. Кроме сети TikTok, эксперты анализировали также контент в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".