Росгвардии разрешили оцеплять территории и акватории при незаконном проникновении

Сотрудникам Росгвардии разрешили оцеплять акватории при незаконном проникновении Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным или сотрудникам Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов в случае попытки незаконного проникновения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке ранее указывалось, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных гособъектов, среди которых Крымский пост и Керченский пролив. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" было внесено дополнение, согласно которому сотрудники Росгвардии могут производить оцепление при пресечении попыток незаконно проникновения на территорию охраняемых ими объектов.

В этот же день, 1 июля, Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом. В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания "действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов".