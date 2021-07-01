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Политика1 июля 2021 11:00

Росгвардии разрешили оцеплять территории и акватории при незаконном проникновении

Закон подписал президент РФ Владимир Путин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сотрудникам Росгвардии разрешили оцеплять акватории при незаконном проникновении

Сотрудникам Росгвардии разрешили оцеплять акватории при незаконном проникновении

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным или сотрудникам Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов в случае попытки незаконного проникновения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке ранее указывалось, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных гособъектов, среди которых Крымский пост и Керченский пролив. В связи с этим в закон "О войсках национальной гвардии РФ" было внесено дополнение, согласно которому сотрудники Росгвардии могут производить оцепление при пресечении попыток незаконно проникновения на территорию охраняемых ими объектов.

В этот же день, 1 июля, Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом. В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания "действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов".