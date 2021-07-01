Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрации изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны, а также распространения нацистской атрибутики.

Согласно закону, запрещается носить изображения Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Один из авторов инициативы, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская считает, что подобное должно караться также серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания "действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов".