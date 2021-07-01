Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 июля 2021 11:19

Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Также документ запрещает распространение нацистской атрибутики
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию изображений нацистов

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрации изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны, а также распространения нацистской атрибутики.

Согласно закону, запрещается носить изображения Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха. Их выступления и изображения относятся в разряд экстремистских материалов. Один из авторов инициативы, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская считает, что подобное должно караться также серьезно, как и ношение на груди нацистской свастики.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления действий и целей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицания решающего вклада советского народа в победе над нацизмом.В пояснительной записке к документу отмечается, что закон нацелен против приравнивания "действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов".