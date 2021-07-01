В России с 1 июля 2021 ужесточили ограничения для старых автомобилей

Начали действовать поправки, расширяющие действие запрещающих знаков Фото: Евгения ГУСЕВА

С четверга, 1 июля 2021 года, в России вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, которые, в частности, ограничивают въезд на определенные территории машин определенного экологического класса.

Согласно поправкам, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств, где будет запрещено движение механических транспортерных средств с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.

Подобные ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс машины не указан совсем. Такие же поправки распространяются на грузовые автомобили, а также тракторы и самоходные машины.

Нововведение не распространяется на механические ТС военных, правоохранительных органов, пожарной охраны, спасателей, скорой помощи, а также газовиков и на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.