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Здоровье1 июля 2021 11:36

В России 1 июля 2021 выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом

За сутки зарегистрировали 672 летальных исхода
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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За сутки также зарегистрировали 672 летальных исхода

За сутки также зарегистрировали 672 летальных исхода

Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 23 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в четверг, 1 июля.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 14,1 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. За сутки также зарегистрировали 672 летальных исхода, и полностью выздоровели 16 928 человек.

Наибольшее число заразившихся в Москве, где ежесуточный прирост составил 7 597. Второе место по количеству заболевших COVID-19 у Московской области с показателем 2 663. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 612инфицированных.

Таким образом, по состоянию на четверг, 1 июля, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 538 142 человек. Жертвами вируса стали 135 886 заразившихся, а выздоровели 5 017 321 пациентов.