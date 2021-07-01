Минсельхоз: рост цен на молоко вызван увеличением затрат на производство

Минсельхоз заявили, что рост цен на молоко вызвал увеличением затрат на производство Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минсельхозе России сообщили, что рост стоимость на молоко и молочные продукты вызван увеличением затрат на производство.

- В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда. Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, — говорится в сообщении ведомства.

За первое полугодие текущего года производство молока увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В ведомстве рассчитывают, что итоговый показатель производства составит 32,6 миллиона тонн.

Ранее в Минсельхозе объяснили рост цен на овощи и фрукты в России. В ведомстве уверены, что подорожание носит сезонный характер. В настоящий момент в продаже львиная доля ассортимента приходится на импортные товары. Из-за границы привозят картофель, морковь и лук репчатый. С учетом колебаний роста курса доллара по отношению к рулю, это привело к росту цен на овощи.