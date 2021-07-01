Путин подписал закон об обязательном фотографировании и медосмотре трудовых мигрантов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также фотографирование и медосмотр иностранцев, прибывших на территорию страны в безвизовом режиме и находящихся в РФ в течение длительного срока, в том числе по причине трудовой деятельностью.

Ранее ряд категорий иностранных граждан могли длительное время прибывать в России без прохождения медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляли граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новый закон вводит прохождение фотографирование и последующей биометрической идентификации, обязательной дактилоскопической регистрации,а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, которые прибыли в РФ в порядке, не требующем получения визы, и находящихся на территории страны более 90 дней суммарно в течение календарного года.

Согласно новым правилам, трудовые мигранты обязаны проходить данный процедуры в течение 30 календарных дней с даты въезда в Россию.