Совет ПА ОДКБ сообщил об ухудшении обстановки у южных границ государств-членов организации

Совет ПА ОДКБ сообщил об ухудшении обстановки у южных границ государств-членов. Фото: duma.gov.ru

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора заявил об ухудшении ситуации у южных границ государств-членов ОДКБ.

- (Совет) Выражает обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия и призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства, — говорится в сообщении совета.

Также в совете осудили теракты в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане, и подчеркнули, что деятельность террористических группировок является одной из главных составляющих нестабильной ситуации в ИРА.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ОДКБ разработать модельные акты, ужесточающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, приравнивание СССР и нацистской Германии, прославление фашизма. Он отметил важность сохранения памяти о победе "многонационального советского народа".