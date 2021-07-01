Российский флот следит за итальянским фрегатом в Черном море

Virginio Fasan Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черноморский флот России следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением Virginio Fasan, который вошел в Черное море. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря», - говорится в заявлении центра.

Напомним, британский эсминец Defender нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. Позже BBC опубликовал секретные документы, где сообщалось, что Великобритания приняла решение о проходе своего корабля вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Украине, а также продемонстрировать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.