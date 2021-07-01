Сбой в работе "Вконтакте" произошел 1 июля 2021 года

В работе "Вконтакте" произошел сбой Фото: Александр ГЛУЗ

Российские пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

К 11:28 по московскому времени было зафиксировано 3 229 сообщений о сбоях. 68 процентов пользователей пожаловались на сбои в работе сайта социальной сети. Еще 29 процентов испытывали проблемы с отправкой сообщений. Еще три процента указали на невозможность зайти в аккаунт. Чаще всех на проблемы жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Уфы и Екатеринбурга.

- У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу, — цитирует пресс-службу соцсети ТАСС.

Ранее российские пользователи зафиксировали сбой в работе портала Mail.Ru. 60 процентов пользователей, сообщивших о сбое, отметили неполадки в работе электронной почты. Еще 24 процента пожаловались на проблемы с работой поисковика, около 8 процентов не могли зайти на страницу.