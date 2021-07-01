В России зафиксировали 672 смерти от коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России скончались 672 пациента с COVID-19.

- За последние сутки подтверждено 672 смерти... За весь период по России умерло 135 886 человек, — гласит сообщение оперштаба.

В частности, 115 человек умерло в Санкт-Петербурге. На втором месте идет Москве с 108 летальными исходами. Также в Нижегородской области зафиксировали 25 смертей.

Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 23 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 14,1 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения РФ сообщили, что ревакцинация от коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших данным заболеванием началась в российских регионах.