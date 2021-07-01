Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших людей по геолокации Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий правоохранительным органам искать пропавших людей по местоположению их мобильного телефона. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данные о входящих и исходящих вызовах, а также местоположение телефона можно узнать на основании постановления одного из руководителей ведомства, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

При этом постановление должно быть вынесено в течение суток после получения информации о пропаже человека. При этом суд необходимо уведомить об этом также в течение 24 часов.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным или сотрудникам Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов в случае попытки незаконного проникновения. В пояснительной записке ранее указывалось, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных гособъектов, среди которых Крымский пост и Керченский пролив.