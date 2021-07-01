Глава ГИБДД предложил пустить беспилотные авто по выделенным полосам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беспилотные автомобили в России изначала можно будет пустить по выделенным полосам. Такое предложение сделал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, отметив, что такая мера поможет снизить риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Если говорить в целом о беспилотном потоке, то это, наверное, можно будет сделать по выделенной, отдельной полосе, если в скором времени это сделать, чтобы как можно меньше рисков было возникновения ДТП», - заявил Черников в ходе пресс-конференции.

Глава ГИБДД заявил, что сегодня правильнее называть беспилотные авто «высокоавтоматизированными», поскольку водитель в них все равно находится, однако присутствует в роли наблюдателя.

«У нас сегодня пилотным проектом движутся транспортные средства по Москве, по трассе Санкт-Петербург - Казань. Но там присутствует водитель, он просто наблюдает, видит, считывает те или иные ошибки и погрешности, чтобы можно было усовершенствовать эту систему», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, глава ГИБДД также сообщил, что Госавтоинспекция рассматривает увеличение до 150 км/ч максимально допустимой скорости на некоторых российских дорогах.