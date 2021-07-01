Коллекторам запретили общаться с близкими должников без их согласия

Коллекторам запретили общаться с родными и близкими должников без их согласия Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий коллекторов общаться только с должниками. Также документ запрещает общаться с родными должников без их письменного согласия.

Согласно документу, коллекторы могут общаться с семьей должника, его родными, соседями и другими физлицами только при наличии письменного согласия перечисленных лиц. Законом также предусмотрено то, что эти лица могут отозвать согласие в любой момент.

Ранее законодательство позволяло общение с близкими и другими знакомыми с согласия должника, но без согласия перечисленных лиц.

В 2019 году Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунальных хозяйств. Исключением является передача задолженности профессиональным участникам рынка, таким как управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.