Минобороны выдало офицерам ключи от квартир двух тринадцатиэтажек

Фото: Министерство обороны РФ
В Туле состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир.
Фото: Министерство обороны РФ
- Два тринадцатиэтажных жилых дома почти на 300 квартир возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по самым современным технологиям. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, оснащенными индивидуальными приборами учета, сантехническим и кухонным оборудованием, - сообщили в Минобороны России.
С новосельем военнослужащих поздравил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов. Он поздравил новоселов и заявил, что благодаря поставленной вышестоящим командованием задачей "с начала 2021 года более 15-ти тысяч семей военнослужащих было обеспечено служебным жильем".
С новосельем военнослужащих поздравил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов.
Фото: Министерство обороны РФ
В ведомстве отметили, что новые тринадцатиэтажки сданы в микрорайоне с развитой инфраструктурой, где уже есть три школы, магазины и строится детский сад.