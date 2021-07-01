Минобороны выдало офицерам ключи от квартир двух тринадцатиэтажек

Фото: Министерство обороны РФ

В Туле состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир.

Фото: Министерство обороны РФ

- Два тринадцатиэтажных жилых дома почти на 300 квартир возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по самым современным технологиям. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, оснащенными индивидуальными приборами учета, сантехническим и кухонным оборудованием, - сообщили в Минобороны России.

С новосельем военнослужащих поздравил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов. Он поздравил новоселов и заявил, что благодаря поставленной вышестоящим командованием задачей "с начала 2021 года более 15-ти тысяч семей военнослужащих было обеспечено служебным жильем".

С новосельем военнослужащих поздравил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов. Фото: Министерство обороны РФ

В ведомстве отметили, что новые тринадцатиэтажки сданы в микрорайоне с развитой инфраструктурой, где уже есть три школы, магазины и строится детский сад.