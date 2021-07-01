Лукашенко: суверенитет Украины "тает", но народ в этом не виноват

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Суверенитет Украины постепенно «тает», однако украинский народ в этом не виноват. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Говоря об отношениях с Киевом, белорусский лидер отметил, что нельзя допустить «разрыва братских связей». «Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами», - заявил президент Белоруссии, однако добавил, что украинские власти пошли «другим путем».

Лукашенко отметил, что Запад продолжает оказывать санкционное давление на Белоруссию, и выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за оказанную поддержку в этот нелегкий период.

Как писал сайт kp.ru, накануне в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили проблематику санкционного давления на Белоруссию. В Кремле сообщили, что президент России выразил солидарность с Минском, противостоящей нелегитимным западным ограничениям.