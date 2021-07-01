Депутат Афонский оценил идею увеличить скорость до 150 км/ч на российских дорогах

В ГИБДД рассматривают возможность увеличить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч Фото: Архив "КП"

Российская дорожная инфраструктура готова к увеличению максимальной допустимой скорости до 150 километров в час на определенных участках. Об этом заявил зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Поддерживаю это предложение, так как дороги у нас становятся качественными, и на строительство и реконструкцию дорог выделяются значительные средства. Поэтому если Михаил Юрьевич (Черников – прим. ред.) заявляет о такой возможности, то я считаю, что эта инициатива поможет быстрее добираться нашим автовладельцам и автолюбителям безопасно до места назначения», — цитирует депутата Газета.Ru.

Политик также не исключил, что в будущем Россия может последовать примеру других стран и решит вовсе отказаться от скоростных ограничений на некоторых участках дорог.

Напомним, ранее с предложением увеличить допустимую скорость на некоторых участках дорог в России выступил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Он отметил, что такая возможность сейчас рассматривается, и что правило будет принято на тех отрезках пути, где это будет полностью безопасно, пишут «Известия».