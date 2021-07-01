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Политика1 июля 2021 13:55

Путин снял с врачей ответственность за утрату наркопрепаратов

При этом факт должен фиксироваться комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин подписал закон, освобождающий врачей от ответственности за утрату наркопрепаратов

Владимир Путин подписал закон, освобождающий врачей от ответственности за утрату наркопрепаратов

Фото: Алексей ФОКИН

Российский президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий медицинских работников от ответственности за утрату медицинских наркотических препаратов по неосторожности.

Согласно документу, нормы статьи "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" не распространяются на случаи, когда подобные препараты были утеряны при осуществлении медицинской деятельности "если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам". При этом факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также фотографирование и медосмотр иностранцев, прибывших на территорию страны в безвизовом режиме и находящихся в РФ в течение длительного срока, в том числе по причине трудовой деятельностью.