Кремль: Путин и Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден не говорили в унисон на встрече в Женеве, однако тон разговора был конструктивным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что никакого менторства с американской стороны на переговорах не было, поскольку Путиным так говорить невозможно.

«Публичная риторика у себя дома и публичная риторика президента США, выступающего в Конгрессе, это одно. А тон переговоров – это совсем другое», – заявил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Напомним, встреча американского и российского президентов состоялась 16 июня в Женеве. Путин и Байден обсудили ряд важных вопросов, в том числе речь шла о перспективах развития и укрепления двустороннего сотрудничества. После встречи с российским лидером глава Белого дома заявил о пользе переговоров лицом к лицу.