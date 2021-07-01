Автоэксперты оценили новую систему ГИБДД по отслеживанию пьяных водителей

ГИБДД вооружат приборами для моментального обнаружения пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приборы, которые в 2022 году выдадут сотрудникам Госавтоинспекции, используются для моментального выявления нетрезвых людей в машине, измеряют пары спирта в воздухе салона. Однако такие приборы могут реагировать и на другие предметы в салоне или на пассажиров, а не только на водителя, что вызовет дополнительные сложности. Такое мнение выразил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

В частности, эксперт отметил, что прибор может реагировать даже на незамерзайку, в состав которой входят спиртосодержащие вещества.

«Дело в том, что почти все автомобилисты пользуются незамерзающими жидкостями на основе спиртов. Это и этиленгликоль, и метанол, и этанол. Многие до сих пор покупают технический спирт и сами делают незамерзающую жидкость, я в том числе», — цитирует Шкуматова телеканал «360».

При этом партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что новые приборы будут использоваться лишь для проведения первичной проверки, никакие наказания на основе данных этих аппаратов выписываться не будет, передает RT.

«Это просто первичная проверка: да или нет. Водителю предлагается дунуть в небольшой прибор: если, условно говоря, зелёная лампочка — он едет дальше, если красная, это не значит, что его лишат прав, есть какие-то сомнения, его просто отправят на нормальную процедуру освидетельствования с оформлением всех документов», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что для Госавтоинспекции будет закуплено оборудование, позволяющее за считанные секунды определить наличие алкоголя в крови автомобилистов. Такие приборы будут использоваться на российских дорогах уже в 2022 году, передает сайт «Свободная пресса».